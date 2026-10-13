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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشطرنج للناشئين يغادر إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم

منتخب مصر للشطرنج للناشئين
منتخب مصر للشطرنج للناشئين
عبدالله هشام

غادرت بعثة منتخب مصر للشطرنج للناشئين، مطار القاهرة متجهة إلى إسبانيا، للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 7 إلى 17 سنة، التي تنطلق منافساتها يوم 13 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الشابة في لعبة الشطرنج من مختلف دول العالم.

وتضم البعثة المصرية 15 فردا، حيث يترأس البعثة مصطفى مختار، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، الذي يقود بعثة المنتخب في هذه المهمة الوطنية، فيما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد عزت والكابتن مصطفى حميدو، لتقديم الدعم الفني اللازم لأبطالنا طوال منافسات البطولة.

وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين بإسبانيا تأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم المواهب الواعدة، ومنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بأقوى المدارس العالمية في اللعبة، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني واكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

وأضاف أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين، باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الشطرنج المصري، مؤكدا أن إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في البطولات الدولية يتطلب توفير فرص المشاركة الخارجية والاهتمام بالتطوير الفني المستمر.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إلى أن اللاعبين المشاركين يمثلون مستقبل اللعبة في مصر، وأن الاتحاد يثق في قدراتهم على تقديم مستويات قوية تعكس حجم العمل المبذول في إعدادهم، متمنيا لهم التوفيق في جميع مباريات البطولة وتحقيق نتائج مشرفة.

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