ميسي يُسلم الكرة الذهبية 2026.. تفاصيل مفاجأة الحفل المرتقب

كشف الصحفي خوان خيسوس، عن مفاجأة مرتقبة في حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، تتمثل في حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمشاركة في مراسم تتويج الفائز بالجائزة المرموقة، والمقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر المقبل.

وأكد خوان خيسوس ، أن حضور قائد منتخب الأرجنتين لن يكون شرفيًا فقط، بل سيتولى ميسي بنفسه مهمة تسليم جائزة الكرة الذهبية للفائز بنسخة العام الجاري، خلال الحفل الذي يحظى باهتمام واسع من جماهير كرة القدم حول العالم.

ومن شأن ظهور ميسي في هذا الدور أن يضيف مزيدًا من الاهتمام إلى مراسم التتويج، خاصة أن النجم الأرجنتيني يمتلك تاريخًا استثنائيًا مع الجائزة، بعدما توج بها 8 مرات، ليصبح اللاعب الأكثر حصولًا عليها في تاريخها.

صراع النجوم على الكرة الذهبية 2026

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى حفل الكرة الذهبية، الذي يشهد تكريم أبرز اللاعبين عن أدائهم خلال الفترة محل التقييم، وسط ترقب لمعرفة هوية اللاعب الذي سينجح في حصد الجائزة هذا العام.

وتحظى المنافسة على الكرة الذهبية باهتمام كبير، في ظل سعي نجوم كرة القدم إلى حصد واحدة من أرفع الجوائز الفردية في اللعبة، والتي تعتمد على تقييم الأداء والإنجازات الفردية والجماعية وفقًا لمعايير الجائزة.

ويمثل حضور ميسي، وفقًا لما ذكره الصحفي خوان خيسوس، نقطة جذب إضافية للحفل، في ظل مكانته التاريخية وما حققه من إنجازات على مدار مسيرته، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب الأرجنتين.