66 هدفًا تفصل ميسي عن دخول نادي الــ 1000

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطوة جديدة من بلوغ حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثنائية مع إنتر ميامي في شباك دي سي يونايتد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 934 هدفاً رسمياً، ويصبح على بُعد 66 هدفاً من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

جاءت ثنائية ميسي في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بنتيجة (4-0)، ليواصل النجم الأرجنتيني تعزيز سجله التهديفي، مؤكداً استمراره في تقديم الإضافة الهجومية لفريقه رغم تقدمه في العمر ومراحل مسيرته الاحترافية.

ولم تقتصر مكاسب ميسي على الاقتراب من حاجز الألف هدف، إذ عزز موقعه في صدارة هدافي الدوري الأمريكي، بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفاً في المسابقة، وفقاً للأرقام الواردة في إحصاءات الموسم.

أرقام ميسي

وتتجه الأنظار إلى المباريات المقبلة للنجم الأرجنتيني، لمعرفة مدى قدرته على مواصلة التسجيل وتقليص الفارق نحو الرقم التاريخي، الذي يمثل أحد أبرز الإنجازات الفردية في كرة القدم.