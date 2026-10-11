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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيموني: ميسي أفضل لاعب في التاريخ وأرقامه لا تقهر

ميسس
ميسس
مجدي سلامة

صرح دييجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بفضل أرقامه الإستثنائية التي لا تقهر. 

وخاض ميسي مباراته الأخيرة كلاعب دولي مع الأرجنتين في 6 أكتوبر، عندما فاز منتخب "التانجو" على بنين 3-0 في مباراة ودية أقيمت في بوينس آيرس، وشهدت فترة تواجد ميسي مع منتخبه الوطني تتويجه بطلاً للعالم في قطر عام 2022، بالإضافة إلى فوزه بلقبين في كوبا أمريكا (2021 و2024).

وقال سيموني: "نحن الأرجنتينيون ممتنون لأننا حظينا بأفضل لاعب في التاريخ. ميسي، استنادًا إلى إحصائياته، لا يُقهر، لقد حطم التطور الذي أظهره كشخص وكرياضي كل حاجز ممكن، لأنه تعامل دائمًا مع الأمر من منطلق الاحترام وحسن السلوك، وهذا أمر يصعب الحفاظ عليه لمدة 20 أو 25 عامًا، ولا أعرف حتى عدد السنوات التي لعبها الآن".  

وأضاف: "أود أن أشكره على كل ما علمنا إياه، لقد علمنا أنه عندما تصبح الأمور صعبة، علينا أن نقاتل ونواصل التقدم، بصفتي أرجنتينيا، أنا ممتن له على كل ما قدمه لنا، لأنه منحنا الكثير من الفرح، وهذه هي أعظم قيمة لميسي بالنسبة للأرجنتينيين، على الأقل بالنسبة لي".

وعن مقارنة ميسي بمارادونا قال: "لن أدخل في لعبة الاختيار السهلة والشعبوية بينهما، لقد حالفني الحظ باللعب مع مارادونا، ولم يحالفني الحظ باللعب مع ميسي، الحقيقة هي أننا نحن الأرجنتينيين ممتنون لوجود لاعبين استثنائيين، هما الأفضل في التاريخ".

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