رئيس برشلونة الأسبق يهاجم ميسي بسبب لابورتا

شنّ جوان جاسبارت، ، هجومًا حادًا على ليونيل ميسي، أسطورة النادي، على خلفية تقارير تحدثت عن رفض النجم الأرجنتيني إقامة مباراة تكريمية له في ملعب «كامب نو» خلال فترة رئاسة خوان لابورتا، بسبب الخلافات بينهما.

وقال جاسبارت، الذي ترأس برشلونة بين عامي 2000 و2003، إن ميسي هو الأفضل في العالم، لكنه شدد على أن النادي الكتالوني يأتي فوق الجميع، مطالبًا اللاعب بعدم نسيان فضل برشلونة عليه، لأن النادي أسهم في وصوله إلى القمة.

وأضاف أن ميسي يجب ألا يجعل هوية رئيس النادي عائقًا أمام عودته لتوديع الجماهير، متسائلًا عما إذا كان يشترط رحيل لابورتا للمشاركة في مباراة تكريمية، ومهددًا بمقاطعة الحفل إذا صح ذلك.

وكشف جاسبارت عن أن أحفاده اختاروا اسم لامين يامال على قمصان برشلونة، قبل أن يشرح لهم أن ميسي هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.