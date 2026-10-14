«أرتيتا» يكشف تطورات إصابة زوبيميندي وهينكابي وموقفهما من العودة لأرسنال

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن آخر مستجدات إصابة الثنائي مارتن زوبيميندي وبييرو هينكابي، موضحًا أن فرص عودة اللاعبين إلى الملاعب تختلف في ظل استمرار مرحلة التعافي، مع وجود مخاوف بشأن غياب هينكابي لعدة أسابيع.

وأوضح المدرب الإسباني، عقب مواجهة ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، أن زوبيميندي أحرز تقدمًا واضحًا في برنامجه العلاجي، بينما لا يزال هينكابي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي، دون إمكانية تحديد موعد دقيق لعودته حتى الآن.

وبشأن لاعب الوسط زوبيميندي، أشار أرتيتا إلى أن الصورة ستتضح بصورة أكبر بمجرد عودته إلى التدريبات على أرض الملعب، حيث سيقيم الجهاز الفني مدى قدرته على المشاركة وتحمل الألم، في ظل استمرار شعوره بانزعاج بسيط رغم التحسن الملحوظ في حالته.

ويواصل أرسنال متابعة حالة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، على أمل استعادة خدماتهما في أقرب وقت ممكن، خاصة مع ازدحام جدول المباريات المحلية والأوروبية، ورغبة أرتيتا في امتلاك أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل المواجهات المقبلة.