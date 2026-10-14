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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة البحر الأحمر تتيح منافذ للدعم الفني بشأن إقرارات الضرائب العقارية بالمراكز التكنولوجية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

اعلنت محافظة البحر الأحمر تخصيص أماكن لمندوبي مصلحة الضرائب العقارية داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والأحياء، لتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمواطنين بشأن إقرارات الضرائب العقارية، ومساعدتهم على استيفاء الإجراءات المطلوبة وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

ويأتي القرار استجابةً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، بما يتيح للمواطنين الحصول على المساعدة من المختصين مباشرةً داخل المراكز التكنولوجية، ويسهم في تيسير الإجراءات وتوضيح خطوات تقديم الإقرارات عبر المنظومة الإلكترونية.

وتناشد المحافظة المواطنين الاستفادة من المنافذ المخصصة للحصول على الإرشادات الفنية اللازمة، والاستعانة بمندوبي مصلحة الضرائب العقارية للتعرف على خطوات تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محاف البحر الاحمر

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