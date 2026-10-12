إزالة سقف مخالف على مساحة 300 متر في منطقة الكوثر بالغردقة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال إزالة الشدة الخشبية وحديد التسليح لسقف مخالف بالدور الخامس العلوي بأحد العقارات في منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، على مساحة تبلغ 300 متر مربع، مع مصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشرف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، ميدانيًا على استكمال أعمال الإزالة، عقب التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، بمشاركة رئيس قسم التنظيم ومهندس القطاع ومسؤولي المتابعة الميدانية ومساعد رئيس الحي.

إزالة المخالفة ومصادرة المعدات

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات، وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار أعمال الإزالة على مدار يومين متتاليين، مع التشديد على التحفظ على المعدات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرارها.

حملات يومية لرصد مخالفات البناء

وشدد اللواء أحمد جبر على ضرورة تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية داخل نطاق الحي، لرصد أي مخالفات بنائية أو تعديات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تأتي التحركات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة للتصدي لمخالفات البناء وفرض الانضباط العمراني، ومنع استمرار الأعمال المخالفة دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.