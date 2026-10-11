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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالملك جاني: مصر الشقيق الأكبر للعرب.. ومشاركتنا في ترايثلون الغردقة إيجابية

الاتحاد
الاتحاد
ياسمين تيسير

أكد  عبدالملك جاني، رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون، حرص بلاده على المشاركة في البطولة العربية للترايثلون، التي تستضيفها مصر بمدينة الغردقة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، مشددًا على أن الوجود في مصر والمشاركة في أي حدث رياضي يقام على أرضها يمثلان مصدر فخر واعتزاز لجميع الدول العربية.

وقال  عبدالملك جاني إن مصر تمثل الشقيق الأكبر للدول العربية، وإن المشاركة الإماراتية في البطولة تأتي انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرص الإمارات على دعم التجمعات الرياضية العربية وتعزيز التواصل بين الرياضيين من مختلف الدول.وكذلك اكتساب الخبرة الميدانية للآعبينا

وكشف رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون أن منتخب بلاده يشارك في البطولة العربية بستة لاعبين فقط، بسبب اعتذار عدد من لاعبي المنتخب لارتباطهم بامتحانات منتصف العام، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين المشاركين على تقديم مستويات مميزة والمنافسة بقوة على منصات التتويج.

وأضاف جاني أن منتخب الإمارات يتطلع إلى الظهور بصورة مشرفة خلال منافسات البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة الترايثلون في الإمارات، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه البطولات في اكتساب الخبرات وتطوير مستوى اللاعبين، إلى جانب تعزيز أواصر الأخوة والتنافس الرياضي الشريف بين الأشقاء العرب.

ووجه رئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا للدعم المقدم للأحداث الرياضية، مؤكدًا أن تجمع الوفود العربية في مصر للمشاركة في بطولة الترايثلون يمثل تجمعا رياضيًا عربيًا، في ظل ما تحمله مصر من مكانة خاصة في قلوب أبناء الوطن العربي.

واختتم  عبدالملك جاني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل «أم الدنيا» بما تمثله من ثقل رياضي كبير ودور ريادي في المنطقة، مشددًا على أن المشاركة في الفعاليات التي تحتضنها أرض الكنانة فرصة لتجديد روابط المحبة والتعاون بين الدول العربية، وتأكيد أن الرياضة تظل جسرًا للتواصل والتقارب بين الشعوب.

الاتحاد ترايثلون الغردقه

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