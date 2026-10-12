غرامة 100 ألف جنيه وإيقاف 3 أشهر.. ضبط سيارة قلاب تلقي مخلفات الحفر بالطريق العام في الغردقة

قرر محافظ البحر الأحمر إيقاف سيارة قلاب لمدة 3 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد ضبطها أثناء إلقاء مخلفات ناتجة عن أعمال الحفر بالطريق العام في المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، وذلك خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت ضبط مخالفات منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ونفذت اللجنة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع شرطة البيئة، حملة تفتيشية على الطرق الدائرية بمدينة الغردقة، بدأت في الخامسة صباحًا، لمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة لنقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر والتخلص منها.

ضبط السيارة والتحفظ عليها

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، ومتابعة ماجدة حنا، نائب المحافظ، في إطار تشديد الرقابة على المخالفات البيئية والتصدي لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وضمت اللجنة مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات بالديوان العام وممثلين عن شرطة البيئة، حيث رصدت سيارة قلاب، تحمل لوحات مرور الغردقة، أثناء إلقائها مخلفات الحفر بالطريق العام في المنطقة الصناعية.

وعلى الفور، جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات المقررة، والتي تضمنت إيقافها لمدة ثلاثة أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

تطبيق قانون المخلفات

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، إلى جانب قرار محافظ البحر الأحمر رقم 1177 لسنة 2026.

وتواصل المحافظة حملات التفتيش الميداني لمتابعة حركة نقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الطرق والمناطق الصناعية والحد من الممارسات التي تضر بالبيئة والمظهر الحضاري للمدينة.