قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا
استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم
رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد
الذهب يرتفع قرب 4200 دولار للأوقية وسط آمال هدنة الطاقة ومخاوف التضخم
أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
صحة غزة: 5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية
عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية
لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة
وزير الزراعة يعتمد 80.8 مليون جنيه تمويلات جديدة للمشروع القومى البتلو
رئيس مجلس الوزراء اللبناني: لا تساهل ولا تغاضٍ في قضية شاحنة المتفجرات
جيش الاحتلال يستعد لإعادة نشر قواته في مستوطنات غلاف غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرامة 100 ألف جنيه وإيقاف 3 أشهر.. ضبط سيارة قلاب تلقي مخلفات الحفر بالطريق العام في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

قرر محافظ البحر الأحمر إيقاف سيارة قلاب لمدة 3 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد ضبطها أثناء إلقاء مخلفات ناتجة عن أعمال الحفر بالطريق العام في المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، وذلك خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت ضبط مخالفات منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ونفذت اللجنة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع شرطة البيئة، حملة تفتيشية على الطرق الدائرية بمدينة الغردقة، بدأت في الخامسة صباحًا، لمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة لنقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر والتخلص منها.

ضبط السيارة والتحفظ عليها

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، ومتابعة ماجدة حنا، نائب المحافظ، في إطار تشديد الرقابة على المخالفات البيئية والتصدي لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وضمت اللجنة مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات بالديوان العام وممثلين عن شرطة البيئة، حيث رصدت سيارة قلاب، تحمل لوحات مرور الغردقة، أثناء إلقائها مخلفات الحفر بالطريق العام في المنطقة الصناعية.

وعلى الفور، جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات المقررة، والتي تضمنت إيقافها لمدة ثلاثة أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

تطبيق قانون المخلفات

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، إلى جانب قرار محافظ البحر الأحمر رقم 1177 لسنة 2026.

وتواصل المحافظة حملات التفتيش الميداني لمتابعة حركة نقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الطرق والمناطق الصناعية والحد من الممارسات التي تضر بالبيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

مش ضربة جزاء.. عبد الحليم علي يبرئ مروان عطية من دفع شيكو بانزا في القمة

شيكابالا

شيكابالا يهاجم معتمد جمال بعد خسارة القمة: إحنا مغلوبين من قبل الماتش.. ومش بنتعلم

الرماية

اليوم الخامس لكأس العالم للرماية 2026.. منافسات قوية في البندقية الهوائية ومسدس 25 مترا

بالصور

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد