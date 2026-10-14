شوبير يوجه رسالة إلى هانز فليك: «لعب حمزة يا فليك.. هبقى برشلوني في الماتشات اللي فيها»

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، مطالبًا بمنح الفرصة للمصري حمزة عبد الكريم، والمشاركة في المباريات، خاصة عندما يكون الفريق متقدمًا بفارق كبير من الأهداف.

وقال شوبير إنه يشعر بالاستياء عندما يحقق برشلونة الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف، دون أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة للمشاركة، مشيرًا إلى إمكانية الدفع باللاعب حتى في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف شوبير: «بزعل أوي يا هانز فليك لما تكون كسبان 3 و4 ومتلعبش حمزة عبد الكريم، أديله في دوري الأبطال»، مؤكدًا دعمه لبرشلونة خلال المباريات التي يشارك فيها اللاعب المصري.

واختتم رسالته قائلًا: «وقولتلك هبقى برشلوني في الماتشات اللي فيها حمزة بس، لعب حمزة يا فليك»، في إشارة إلى حماسه لرؤية اللاعب المصري يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق الكتالوني



اكتسح برشلونة نظيره جالطة سراي في عقر داره 4-1 ،في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد رامس بارك (تركيا) فى دور المجموعات ،ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

افتتح جالطة سراي التهديف في الدقيقة 28، بعد مرور من رافائيل لياو في هجمة مرتدة ثم أرسل كرة أرضية من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى أليكسي باتراكوف الذي سددها قوبة سكنت الشباك.

أدرك برشلونة هدف التعادل في الدقيقة 43، بعدما أقتنص جواو كانسيلو لاعب برشلونة الكرة ومرتدة داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة مستغلاً الارتباك الدفاعي لتستقر الكرة بإتقان داخل الشباك بجوار القائم الأيسر بعد تمريرة من داني أولمو من على حدود المنطقة.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لامين يامال نحو منطقة الجزاء قابلها فيرمين لوبيز بتسديدة بالرأس سكنت يسار المرمى.

وعزز برشلونة النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 53، بعد مرور ومراوغة رائعة من لامين يامال من الجهة اليمنى ومن مرر الكرة الى أنتوني جوردون أمام المرمى سددها بسهولة في الشباك.

وسجل برشلونة الهدف الرابع في الدقيقة 65، بعدما تلقى كريم أديمي لاعب برشلونة تمريرة قصيرة متقنة داخل منطقة الجزاء وينطلق بها ، ثم يراوغ مدافعه بمهارة عالية ويمرر جسده ببراعة قبل أن يطلق تسديدة صاروخية لا ترد تستقر بإتقان في الزاوية السفلى اليسرى.