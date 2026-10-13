فليك يجري تغييرات على تشكيل برشلونة أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة جالطة سراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسط عدة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خاضت مواجهة خيتافي الأخيرة.

وشهد تشكيل الفريق الكتالوني جلوس البرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء، بعدما بدأ المباراة الماضية أساسيًا، فيما غاب مواطنه رافينيا عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب البرازيل.

واعتمد فليك على لامين يامال وأنتوني جوردون وفيرمين لوبيز في الخط الأمامي، مع وجود داني أولمو في التشكيل، بينما شهد الخط الخلفي مشاركة جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر، وإريك جارسيا في الجبهة اليمنى، في حين يجلس جول كوندي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة أمام جالطة سراي

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، أنتوني جوردون، فيرمين لوبيز.

تشكيل جالطة سراي أمام برشلونة

على الجانب الآخر، أعلن جالطة سراي تشكيله الرسمي للمباراة، معتمدًا على النيجيري فيكتور أوسيمين في قيادة الهجوم، إلى جانب لياو وأكجون، بينما يجلس الثنائي إلكاي جوندوجان وليروي ساني على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: يلماز، سانشيز، إلمالي، جاكبوس.

خط الوسط: ليمينا، توريرا، باتراكوف.

خط الهجوم: لياو، أكجون، فيكتور أوسيمين.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بقوة في البطولة الأوروبية، بينما يتطلع جالطة سراي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الإسباني.