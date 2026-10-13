التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والجونة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإتحاد السكندرى والجونة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على استاد الإسكندرية في ختام الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

تقدم الجونة عن طريق محمد مصطفى ميدو مدافع الإتحاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة ثم تعادل حسام حسن للاتحاد السكندرى في الدقيقة 13 .

وجاء تشكيل الإتحاد السكندري على النحو التالى :

- حراسة المرمى صبحي سليمان



- خط الدفاع : مصطفى ابراهيم - محمد مصطفى ميدو - مؤمن عوض - خالد مسعد



- خط الوسط : إيزاك - محمد تونى - محمد فخرى - نور علاء



- خط الهجوم : أرمولا - حسام حسن