كيس بلاستيكي يخنق رضيعة 6 أشهر في المراغة بسوهاج

شهدت قرية بني عامر التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، واقعة اختناق رضيعة لم تتجاوز 6 أشهر، بعدما التف كيس بلاستيكي حول رأسها داخل منزل أسرتها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بصورة خطيرة، واستدعى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها.

اختناق رضيعة داخل منزل بالمراغة

بدأت تفاصيل الواقعة بتعرض الرضيعة «لين م م ع» للاختناق داخل منزل أسرتها بناحية قرية بني عامر؛ إثر التفاف كيس بلاستيكي حول رأسها، في واقعة أثارت القلق بشأن حالتها الصحية، خاصة مع صغر سنها وحاجتها إلى رعاية طبية عاجلة.

وعقب الإبلاغ عن الواقعة، جرى التعامل مع الحالة ونقل الرضيعة إلى مستشفى المراغة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومحاولة التعامل مع التداعيات الصحية الناتجة عن الاختناق.

وأوضحت البيانات الأولية أن الرضيعة ظهرت عليها أعراض خطيرة، تمثلت في نزيف بالأنف، وازرقاق بالوجه والأطراف، إلى جانب الإشارة إلى توقف بعضلة القلب، ما عكس خطورة حالتها الصحية وقت تلقي البلاغ.

وتواصلت الجهود الطبية للتعامل مع الحالة، في محاولة لإنقاذ الرضيعة، وسط ترقب لتطورات وضعها الصحي، في ظل عدم ورود معلومات مؤكدة بشأن حالتها النهائية حتى الآن.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقق، في انتظار اتضاح التفاصيل الكاملة لما جرى داخل المنزل، فيما لم تتضمن البيانات المتاحة تأكيدًا بشأن استقرار الحالة الصحية للرضيعة أو تطوراتها اللاحقة.