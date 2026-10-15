"لحقه في آخر لحظة".. محاولة سرقة موتوسيكل عامل ديليفري أمام صيدلية بسوهاج فجرًا

شهدت محافظة سوهاج، محاولة سرقة دراجة نارية خاصة بأحد عمال توصيل الطلبات «ديليفري»، أمام صيدلية بشارع مؤمن الخطاط شرق المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما حاول شاب في الثلاثينيات من عمره الاستيلاء على الموتوسيكل، قبل أن يتمكن صاحبه من اللحاق به في اللحظات الأخيرة.

كاميرات المراقبة توثق محاولة السرقة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة أمام الصيدلية، يوثق لحظات محاولة سرقة الموتوسيكل، حيث ظهر شخص يحاول الاستيلاء عليه في أثناء وجوده أمام المكان، مستغلًا هدوء الساعات الأولى من الفجر.

وبحسب ما ذكره يوسف عماد، صاحب الدراجة والعامل في خدمة توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بمنطقة الشرق، فإن الواقعة حدثت في تمام الساعة 3:22 فجر اليوم، مشيرًا إلى أنه تمكن من اللحاق بالشخص الذي حاول سرقة الموتوسيكل قبل أن ينجح في الفرار به.

وعبر يوسف عن استيائه من الواقعة، مطالبًا بسرعة ضبط المتورطين فيها، ومناشدًا الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وقال في مناشدته:" ياريت يتم القبض عليهم، عشان أكيد أذوا ناس كتير غيري، وكانوا هيتسببوا في قطع عيشي"، موضحًا أن الدراجة النارية تمثل وسيلة أساسية لأداء عمله في توصيل الطلبات، وأن سرقتها كانت ستعرض مصدر رزقه للخطر.

وطالب صاحب الدراجة الجهات المختصة بالتحرك حيال الواقعة، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت محاولة السرقة، للمساعدة في تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع وضبطه.