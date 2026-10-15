رقم مميز لفريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا..ما الجديد؟

سلطت الإعلامية ريهام حمدي الضوء على الرقم القياسي المميز لنادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد سجله الخالي من الهزائم أمام الأندية الإنجليزية.

ونشرت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «باريس سان جيرمان يصبح ثاني فريق في دوري ابطال اوروبا لا يخسر في 10 مباريات متتالية امام الاندية الانجليزية:

ريال مدريد – 2011 - 2017

باريس سان جيرمان – 2025 - حتى الان".

وواصل الفريق الباريسي عروضه القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا 2026–27 بتحقيقه فوزاً مبكراً ومبيراً بنتيجة 6-1 أمام سلوفان براتيسلافا.

كما عزز الفريق سجله المميز بفوز مثير وكبير خارج قواعده على حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-2 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.