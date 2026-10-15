تعرف على موعد طرح الحلقات الجديدة من "طالع نازل"

يواصل مسلسل «طالع نازل»، من إخراج هاني خليفة، عرض حلقاته الجديدة، إذ تُطرح الحلقتان الثالثة والرابعة في الساعات الأولى من صباح السبت المقبل.

ومن المقرر طرح الحلقتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتدور أحداث مسلسل «طالع نازل» حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة إلى جانب زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى. وكان الزوجان قد اتفقا في بداية حياتهما على عدم الإنجاب، إلا أن الزوجة تخفي رغبة حقيقية في تكوين أسرة.

وتتغير حياتها بشكل مفاجئ بعد اكتشاف خيانة زوجها وزواجه سرًّا من امرأة أخرى، لتدخل في مواجهة نفسية صعبة بين ألم الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى صراع أكثر حدة، قد يدفعها إلى التفكير في الانتقام.

أبطال مسلسل «طالع نازل»

يشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب منى زكي، كل من محمد شاهين، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، وميمي جمال، وحمزة دياب، وشاهين.

مسلسل «طالع نازل» من تأليف سماح أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.