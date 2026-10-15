قسطنطين كرياك يقدم ماستر كلاس عن الدبلوماسية الثقافية بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن تقديم الدكتور قسطنطين كيرياك لماستر كلاس حول الدبلوماسية الثقافية، ضمن فعاليات دورته الحادية عشرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.



ويهدف الماستر كلاس إلى تسليط الضوء على دور الدبلوماسية الثقافية في تعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال المسرح والفنون الأدائية، إلى جانب استعراض آليات التعاون الدولي بين المهرجانات والمؤسسات المسرحية، ودور التبادل الفني في تعزيز الحضور العالمي للمسرح العربي.



الدكتور قسطنطين كرياك ممثلًا ومخرجًا ومديرًا ثقافيًا رومانيًا، ويشغل منصب رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، والمدير العام للمسرح الوطني «رادو ستانكا» بمدينة سيبيو، إلى جانب عمله أستاذًا جامعيًا. ودرس التمثيل بجامعة الفنون المسرحية والسينمائية «إيون لوكا كاراجيالي» في بوخارست، وحصل على الدكتوراه في الفنون المسرحية.



وأسس كيرياك مهرجان سيبيو الدولي للمسرح عام 1993، الذي أصبح من أبرز الفعاليات المسرحية الدولية، كما شارك في أكثر من 40 عرضًا مسرحيًا، وقدم عروضًا فردية وأمسيات شعرية في أكثر من 50 دولة، وحصل على عدد من التكريمات الدولية تقديرًا لإسهاماته الفنية والثقافية.

ويمكن لشباب المسرح ومديري ورؤساء المهرجانات في مصر و حول العالم اللقاء بواحد من أكبر رؤساء المهرجانات العالمية من خلال التقدم للالتحاق بالماستر كلاس.



يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

الرئاسة الشرفية للمهرجان



وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.