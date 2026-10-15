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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار مجالات التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

 عقد احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، لمناقشة مجالات التعاون المختلفة مع البنك وجهود تحقيق التنمية المستدامة.

وذلك في إطار الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي يجريها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة التايلاندية «بانكوك»،

وخلال اللقاء، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على العلاقات المحورية مع مجموعة البنك الدولي، التي شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات، وأسهمت في تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق برأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكر.

نمو الاقتصاد المصري

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا في الفترة الماضية، وهو ما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي التي سجلت 5.1% في العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن ذلك تحقق نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، مضيفًا أن الحكومة عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز المكتسبات التي تحققت ويرسخ الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على العديد من الأولويات، على رأسها تحقيق نمو اقتصادي مستدام بدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز أثر النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطنين، والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، من أجل وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تسهم في التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال مواصلة الإصلاح، وتحقيق التناغم بين السياسات، والتوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية.

من جانبه، أكد السيد بابلو سافيدرا قوة  العلاقات المشتركة مع مصر، كما أشاد بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري والتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. ولفت إلى أن البنك أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر في إطار التعاون المشترك، بما يعزز إعداد توصيات قابلة للتحول إلى سياسات تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني التخطيط الاقتصاد المصري معدل النمو

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