مشروعات البنية التحتية والربط في سيناء تعزز التنمية الشاملة وتجذب الاستثمارات

​كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ النقل بكلية الهندسة جامعة بني سويف عن شبكة الطرق والكباري والانفاق التي نُفذت منذ عام 2014 وحتى الآن والتى ساهمت في ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية، وبدأت فعلاً التنمية والتعمير الحقيقي في سيناء.

وقال عبد الله أبو خضرة، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن مشروعات البنية التحتية المنفذة في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2014 تعد بمثابة العبور التالي لشبه جديد سيناء، فهى ليست مجرد مشروعات عادية، بل هي أدوات استراتيجية لدمج سيناء، وإعادة رسم خريطتها الجيوسياسية، وكسر عزلتها الديمغرافية لتصبح مركز ثقل بشري واقتصادي عالمي، وأحد الركائز والمصادر الرئيسية للاقتصاد المصري.

أنفاق أسفل قناة السويس

إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس

وأضاف انه تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس؛ اثنان في بورسعيد واثنان في الإسماعيلية ونفق في السويس، بالإضافة إلى تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأوضح أن شبكة الطرق بلغت 3000 كيلومتر من الطرق الرئيسية بخلاف الطرق الداخلية التي تصل إلى 2000 كيلومتر، لتبلغ الإحصائية الإجمالية 5000 كيلومتر من الطرق الممتدة التي تمر بمناطق الصناعات والمناطق التعدينية للربط بينها.

ميناء طابا

إنشاء ميناء طابا

وأشار أستاذ النقل إلى ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر إنشاء ميناء طابا كلياً على البحر الأحمر كنقطة استراتيجية مهمة، وربطه بميناء العريش على البحر المتوسط بعد تطويره، مدعوماً بوجود سبعة مطارات جوية وثمانية موانئ بحرية ومناطق لوجستية ومصانع، لافتاً إلى مشروع "التجلي الأعظم" وربطه بالمدن السياحية.

كما أعلن عن استصلاح أكثر من 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء بعد نقل المياه عبر سحارة سرابيوم ومحطة بحر البقر، التي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم في تدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي، بجانب استصلاح بحيرة البردويل وتطويرها للقطاع الزراعي والسمكي.

كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة عن المنظومة المتكاملة للتنمية المجتمعية في سيناء، قائلا انه تم إنشاء أكثر من 51 وحدة صحية و154 مستشفى، وأكثر من 3 جامعات بخلاف المدارس ومراكز الشباب.

تدشين مدن جديدة فى سيناء

ولفت إلى أنه تم تدشين مدن جديدة من مدن الجيل الرابع مثل رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة لخدمة صناعات جديدة، وتشييد أكثر من 4000 بيت بدوي لتسهيل عملية امتلاك الوحدات السكنية للأهالي وتعمير المناطق الحدودية باعتبارها ركيزة للأمن القومي المصري.

وأوضح أن العالم يشهد تغيرات جيوسياسية وتوترات إقليمية وعالمية تؤثر على سلاسل الإمداد، مما جعل الدول تبحث عن مسارات بديلة، وهو ما استبقت إليه القيادة السياسية المصرية بإنشاء بنية تحتية قوية وممرات لوجستية دولية متكاملة تدمج الطرق بالسكك الحديدية والموانئ البحرية لتبادل الخدمة وتسيير التجارة.

وضرب مثالاً بالخط التجاري الدولي الذي يربط بين ميناء العقبة والخليج العربي، ثم العبور من خلال شركة الجسر العربي للملاحة عبر خليج العقبة وصولاً إلى بناء نويبع ثم طابا مستقبلاً، ومنها عبر شبكة الـ 3000 كيلومتر من الطرق و500 كيلومتر من السكك الحديدية لنقل البضائع والموانئ إلى البحر المتوسط مثل طابا-العريش أو شرق بورسعيد، مما جعل مصر ركيزة أساسية ومنفذاً رئيسياً لحركة التجارة للخليج ودول القارة الأفريقية.

واختتم حديثه مؤكداً حدوث تغيير جذري بنسبة 180 درجة في شكل الحياة هناك، لاسيما مع فتح آلاف غرف العمل والوظائف وجذب رؤوس الأموال العالمية والاقتصادات الكبرى التي تتسابق لإيجاد "موطن قدم داخل شبه جريزة جزيرة سيناء" لإقامة مدن صناعية كورية وغيرها حول ضفتي قناة السويس الممتدة حتى العريش.