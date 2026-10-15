محافظ جنوب سيناء يبحث تقنين أوضاع واضعي اليد وطلبات إقامة مشروعات سياحية جديدة

ترأس اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات المستثمرين، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، لبحث طلبات توفيق أوضاع المواطنين واضعي اليد بعد عام 2012 بمدن رأس سدر وشرم الشيخ ونويبع، إلى جانب دراسة طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات سياحية جديدة والتوسع في المشروعات القائمة بمختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير مديرية الإسكان، ومديري إدارات الاستثمار والشؤون القانونية والتخطيط العمراني والمكتب الفني للمحافظ، وممثلي الجهات والإدارات المعنية بملفات تنشيط السياحة وأملاك الدولة والعقود والإسكان وشؤون البيئة، إلى جانب رؤساء المدن المعنية وعدد من المسؤولين المختصين.

وناقش الاجتماع الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد بعد عام 2012 في مدن رأس سدر وشرم الشيخ ونويبع، وبحث الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يراعي حقوق المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

كما بحثت اللجنة طلبات المستثمرين بشأن إقامة مشروعات سياحية جديدة وإجراء توسعات بالمشروعات القائمة، في إطار جهود المحافظة لدعم الاستثمار السياحي، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتنموية التي تتمتع بها جنوب سيناء، بما يسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشروعات السياحية بمختلف المدن.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على دراسة طلبات المواطنين والمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقانونية والفنية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملفات المعروضة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، وبما يدعم جهود التنمية والاستثمار بالمحافظة.