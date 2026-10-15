قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء ألبانيا يدين الفوضى مع دخول الاحتجاجات العنفية يومها الثالث
معاريف: إسرائيل تستعين بأوكرانيا لفك شفرات المسيّرات الإيرانية وتطوير أسلحة لمواجهتها
بوتين: روسيا سترد على هجمات أوكرانيا على مصافي النفط
طرح 400 وحدة صناعية مجهزة.. خطوات وطريقة التقديم إلكترونيا
وزارة الأوقاف تطلق النسخة المطورة من البرنامج التثقيفي للطفل للعام 2026 / 2027
الرئيس السيسي يحضر مأدبة إفطار أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال بيوم الخريجين
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي
كينيا تسجل ثاني إصابة بفيروس إيبولا وسط اتساع نطاق التفشي في الكونغو
الرئيس السيسي: موقفنا ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية تؤدي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة
الرئيس السيسي: في لقاءاتي مع نتنياهو كان كلامي إن فرصة إقامة دولة فلسطينية ستعود علينا بالاستقرار
الزمالك يسحق بيراميدز بسباعية في الدوري الممتاز للكرة النسائية
الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 21 فلسطينيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا كامري 2027 في السعودية

تويوتا كامري موديل 2027
تويوتا كامري موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كامري موديل 2027، وتنتمي كامري لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتستمر كامري باعتمادها الكامل على منظومة الحركة الهجينة .

تويوتا كامري موديل 2027

محرك تويوتا كامري موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا كامري موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 225 حصان وترتفع إلى 232 حصان بفضل المحرك الكهربائي الإضافي على المحور الخلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كامري موديل 2027

مواصفات تويوتا كامري موديل 2027

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق مريح مخصص للقيادة اليومية الناعمة، وبها نظام تعليق رياضي يحسن من استجابة السيارة أثناء الثبات والانعطاف، إلى جانب اختلافات تصميمية أكثر هجومية على الهيكل الخارجي.

تويوتا كامري موديل 2027

سعر تويوتا كامري موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 111 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 124 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 130 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ سيارة تويوتا كامري 

تويوتا كامري موديل 2027

ظهر اسم كامري للمرة الأولى عام 1980 تحت اسم "تويوتا كامري سيليكا" في السوق الياباني كنسخة مرتبطة بطراز تويوتا سيليكا الرياضي، وفي عام 1982، أطلقت تويوتا الجيل الأول من كامري كسيارة سيدان مستقلة لتكون بديل لطراز "تويوتا كورونا" وشقيقاً أكبر لطراز كورولا.

تويوتا كامري موديل 2027 تويوتا كامري محرك تويوتا كامري كامري موديل 2027 مواصفات تويوتا كامري مواصفات تويوتا كامري موديل 2027 سعر تويوتا كامري سعر تويوتا كامري موديل 2027 منظومة الحركة الهجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الثاني في أوغندا

الدولي الأردني مجد الزعبي

مجد الزعبي: الدوري المصري وجهة مهمة للاعب العربي.. والاحتراف يحتاج إلى حسابات دقيقة

فينيسيوس جونيور

ثنائي ريال مدريد البديل يحرج مبابي وفينيسيوس بعد التألق أمام روما

بالصور

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش.. وصفة سهلة للإفطار والعشاء

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش
طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش
طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش

قبل انطلاق مهرجان الجونة 2026 بساعات.. أغلى 5 فساتين لنجمات الدورة السابقة

فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025
فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025
فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد