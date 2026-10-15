أسعار تويوتا كامري 2027 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كامري موديل 2027، وتنتمي كامري لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتستمر كامري باعتمادها الكامل على منظومة الحركة الهجينة .

تويوتا كامري موديل 2027

محرك تويوتا كامري موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا كامري موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 225 حصان وترتفع إلى 232 حصان بفضل المحرك الكهربائي الإضافي على المحور الخلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كامري موديل 2027

مواصفات تويوتا كامري موديل 2027

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق مريح مخصص للقيادة اليومية الناعمة، وبها نظام تعليق رياضي يحسن من استجابة السيارة أثناء الثبات والانعطاف، إلى جانب اختلافات تصميمية أكثر هجومية على الهيكل الخارجي.

تويوتا كامري موديل 2027

سعر تويوتا كامري موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 111 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 124 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 130 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كامري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ سيارة تويوتا كامري

تويوتا كامري موديل 2027

ظهر اسم كامري للمرة الأولى عام 1980 تحت اسم "تويوتا كامري سيليكا" في السوق الياباني كنسخة مرتبطة بطراز تويوتا سيليكا الرياضي، وفي عام 1982، أطلقت تويوتا الجيل الأول من كامري كسيارة سيدان مستقلة لتكون بديل لطراز "تويوتا كورونا" وشقيقاً أكبر لطراز كورولا.