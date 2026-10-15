سعر يخت ميسي الجديد ومواصفاته : يجري صناعته في دولة عربية |صور

أعلنت شركة سنريف البولندية لليخوت عن شراء نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً يخت من طراز ألتيما 88 .

يخت ألتيما 88 الجديد المصنوع للاعب ميسي

واختار ميسي هذا اليخت ليتناسب مع أسلوبه وشخصيته وشغفه بالكمال، واصفة إياه بأنه يخت يتمتع بطابع رياضي، ورحبت الشركة بانضمام ليونيل ميسي إلى عائلة سنريف.

وسينضم يخت ميسي بعد الانتهاء من تصنيعه إلى أسطول ميم أوشن ، الذي يتخذ من جزر البليار الإسبانية مقراً له .

محرك يخت ألتيما 88 الجديد

يحصل يخت علي قوته من محركين ينتجوا قوة 1000 حصان، وتصل قوتهما معا إلي 2000 حصان، ويصل طول اليخت إلى 26.8 متر .

مواصفات يخت ألتيما 88 الجديد

يحتوي يخت ألتيما 88 المصنوع لـ نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي علي، أربع غرف لاستقبال الضيوف، ويوجد به جناح رئيسي يشغل عرض اليخت بالكامل، وبه منطقة مخصصة للسباحة والاستجمام بالقرب من المياه، ومساحات مفتوحة للجلوس وتناول الطعام، وبه سطح علوي للأنشطة الترفيهية، وجراج لحفظ الدراجات المائية.

يخت ألتيما 88 الجديد المصنوع للاعب ميسي

ومن جانبه أعرب ميسي عن سعادته بالتعامل مع شركة سنريف، مشيراً إلى أنه اعتاد الاستمتاع بالرحلات البحرية برفقة عائلته كلما أتيحت الفرصة.

سعر يخت ألتيما 88 الجديد

ويجري تصنيع يخت ميسي الجديد حالياً في منشأة الشركة بإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة اليخت 10 ملايين و400 ألف دولار ، أي ما يعادل نحو 38 مليون و200 ألف درهم إماراتي.

يخت ألتيما 88 الجديد المصنوع للاعب ميسي

تاريخ شركة سنريف البولندية لصناعة اليخوت

في عام 2002 تأسيس حوض بناء السفن في جدانسك، بولندا، كخطوة رائدة لتصنيع اليخوت الفاخرة متعددة الهياكل (الكاتاماران)، وفي عام 2003 تم إطلاق أول قارب كاتاماران محيطي فاخر مزود بجسر علوي في العالم (Sunreef 74 CHE)، مما أحدث تحول كبير في تصميم اليخوت.

وفي عام 2014 حصل المؤسس فرانسيس لاب على الجنسية البولندية تقديراً لإسهاماته الصناعية، وفي عام 2022 تم الاستحواذ على مساحة واسعة في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أول حوض لبناء السفن خارج بولندا، وتوسيع نطاق الإنتاج العالمي.

يخت ألتيما 88 الجديد المصنوع للاعب ميسي

وفي عام 2023 افتتحت الشركة مكتباً لها في مارينا نخلة جميرا بدبي في فبراير لتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، وأصبحت الشركة رائداً عالمياً في تصنيع اليخوت المخصصة وصديقة البيئة، بما في ذلك تطوير يخوت عاملة بالطاقة الشمسية وفئات حديثة مثل سلسلة "ألتيما" .