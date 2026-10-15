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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذعر في مطار بن جوريون.. الإبلاغ عن وجود قنبلة بطائرة تابعة لـ دلتا إيرلاينز

طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز
طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عبرية ، بأنه تم الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" في مطار بن جوريون مما إستدعى السلطات للقيام بإجراء عملية تفتيش أمني لم تسفر عن العثور على أي متفجرات. 

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين على محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى تل أبيب، وهي واقعة أثارت تساؤلات جدية حول الترتيبات الأمنية للطيران في إسرائيل.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه جرى إخلاء الركاب بعد وصول رحلة "دلتا" القادمة من نيويورك، حيث نُقلت الطائرة إلى منطقة معزولة لتفتيشها. ولم تعثر السلطات على أي متفجرات.

وقال أيضا  أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التهديد -الذي ورد من جهة مجهولة- ربما كان بلاغاً كاذباً.

بينما حادثة طائرة "فلاي دبي" التي وقعت في  - 30 سبتمبر - فقد مثلت تهديداً من نوع مختلف وأكثر خطورة؛ حيث يُزعم أن أحد أفراد طاقم الطائرة حاول تحويلها إلى سلاح.

ووفقاً للادعاء العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قام مساعد طيار على متن رحلة "فلاي دبي" رقم (FZ1073) بمهاجمة قائد الطائرة باستخدام فأس مخصصة للطوارئ، وحاول السيطرة على الطائرة. 

وذكر المحققون أن المهاجم كان يهدف إلى تحطيم الطائرة في مبنى الركاب بمطار بن جوريون، مما كان سيؤدي إلى وقوع خسائر بشرية فادحة.

وهبطت الطائرة بشكل حاد لمسافة آلاف الأقدام قبل أن يتمكن قائد الطائرة -رغم إصابته- بمساعدة الركاب وأفراد آخرين من طاقم الطائرة، من السيطرة على المهاجم. 

كما ساعد طياران آخران كانا على متن الرحلة في توجيه الطائرة للهبوط بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز مطار بن جوريون فلاي دبي اختطاف طائرة فلاي دبي مطار تبوك

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