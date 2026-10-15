وزير الخارجية يناقش مع وزير المالية البحريني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 15 أكتوبر، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وتكثيف التنسيق المشترك في إطار مجموعة البنك الدولي.

وأشاد الوزيران بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والبحرين، مؤكدين الحرص على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك. كما شددا على أهمية استمرار التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الأولويات التنموية للدول العربية في المحافل المالية الدولية.

واستعرض الوزير عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وأولويات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشدداً على أهمية استمرار دعم البنك الدولي لجهود الإصلاح والتنمية.

وتناول اللقاء سبل زيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة، وتعزيز الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل والضمانات وحشد الاستثمارات، لا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية.

ومن جانبه، أكد الوزير البحريني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومكانة مصر كشريك استراتيجي لدول الخليج، مشدداً على حرص البحرين على تعزيز استثماراتها في مصر بما يدعم الشراكة الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.