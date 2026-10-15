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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع كبرى الشركات التايلاندية فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في غداء العمل الذي استضافه السيد سيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند، على شرف سيادته بحضور قيادات عشر من كبرى الشركات التايلاندية العاملة في قطاعات السياحة والضيافة والمنسوجات والملابس والأعلاف والأسمدة ومواد البناء والتجارة الدولية.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، حيث استعرض الوزير المقومات التنافسية لمصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، واتساع سوقها، وتطور بنيتها التحتية، والفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات التايلاندية اتخاذ مصر مركزاً للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وأكد وزير الخارجية أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية يمثلان ركيزة أساسية لاستراتيجية الحكومة المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتيسير إجراءات الاستثمار، حيث دعا الشركات التايلاندية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرية وبناء شراكات مع القطاع الخاص المصري، بما يسهم في تحويل مخرجات اللجنة المشتركة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات مشتركة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سيهاساك فوانغكيتكيو وزير خارجية تايلاند كبرى الشركات التايلاندية

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