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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتراجع عن بث إعدام نضال مالك على الهواء مباشرة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فكرة بث إعدام نضال مالك حسن، الطبيب النفسي السابق بالجيش الأمريكي، المدان بتنفيذ هجوم إطلاق نار داخل قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 32 آخرين.

ووفقا للتقارير الصحفية،  أعلن ترامب أن تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص سيجري وفقًا للخطة المقررة، لكن دون بثه مباشرة أمام الجمهور، مشيرًا إلى أن كثيرين يفضلون عدم مشاهدة تنفيذ الحكم، مع إتاحة الفرصة لعائلات الضحايا لحضوره إذا رغبت في ذلك.

وجاء القرار بعد تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب كان يراجع ملاءمة بث الإعدام، وأنه لم يكن على علم مسبق بإعلان وزير الدفاع بيت هيجسيث بشأن هذه الخطوة.

وكان حسن، البالغ من العمر 56 عامًا، قد نفذ الهجوم في 5 نوفمبر 2009 داخل قاعدة فورت هود، حيث أطلق النار على عسكريين، قبل أن يصاب برصاص أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى إصابته بالشلل من أسفل الخصر.

وفي عام 2013، قضت محكمة عسكرية أمريكية بإعدامه، بعد إدانته بالهجوم الذي يُعد من أكثر حوادث إطلاق النار دموية داخل منشأة عسكرية أمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نضال مالك حسن هجوم إطلاق نار قاعدة فورت هود العسكرية ولاية تكساس محكمة عسكرية أمريكية

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