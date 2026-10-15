أم القنابل.. ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية لإيران باستخدام أقوى قنبلة أمريكية

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استخدام أقوى قنبلة أمريكية غير نووية ضد إيران في هجوم جديد ومدمر، وذلك في ظل تزايد الضغوط لإنهاء الحرب التي تحظى بمعارضة شعبية واسعة.

وبحسب تقارير أمريكية ، فقد وضعت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) خططاً لاستخدام قنبلة "أم القنابل" -التي تزن 21,600 رطل- ضد المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما سيشكل تصعيداً حاداً للصراع المستمر منذ ستة أشهر.

وهذا السلاح الضخم، المعروف رسمياً باسم "القنبلة الضخمة ذات القدرة التفجيرية الجوية" (GBU-43/B MOAB)، قادر على تدمير مساحة تعادل تسعة مربعات سكنية في المدينة.

وذكرت التقارير ذاتها قائلة : غير أن مصادر عسكرية مطلعة حذرت من أن هذا الانفجار الهائل قد لا يسهم كثيراً في تحقيق هدف ترامب النهائي، المتمثل في إجبار طهران على الخضوع.

ويمكن تنفيذ هذه الخطط -التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلاً عن مسؤولين أمريكيين- إما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر أو بعدها، وذلك في حال أصدر ترامب أوامره باستئناف العمليات القتالية.

وكان الرئيس ترامب قد تعهد علناً بعدم شن هجمات جديدة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، رغم أن بعض مستشاريه يتساءلون في أحاديث خاصة عما إذا كان هذا الوعد سيظل قائماً.

وذكر مصدر لشبكة "سي إن إن" أن المقترحات الأخيرة تتضمن توجيه ضربات لـ "أجزاء واسعة من البنية التحتية للطاقة"، إلى جانب احتمال استخدام قنبلة "أم القنابل" (MOAB).