بعد استهداف القصر الرئاسي اليمني.. السعودية تحذر من تهديد محتمل في نجران

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس عن إطلاق الإنذار المبكر في منطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعدما استهدف القصر الرئاسي اليمن في مدينة عدن بعدد من الصواريخ التي أطلقتها الفصائل اليمنية.

قصف القصر الرئاسي اليمني

وأوضحت الإعلام اليمنية أن قصر معاشيق في مدينة عدن استهدف بعدد من الصواريخ، مؤكدة أن رئيس الوزراء اليمني وأعضاء الحكومة بخير.

وفي نفس السياق، أكد وزير الشباب اليمني نايف البكري، أن الفصائل اليمنية حاولوا استهداف مقر الحكومة في عدن، مؤكدا مقتل 2 من الحراسة وإصابة 6 إثر استهداف الحوثي لقصر معاشيق.

وأوضح "البكري" في تصريحات لفضائية العربية أن الحكومة اليمنية باقية في عدن ولن تغادر وستواصل عملها.

يأتي ذلك بعد إعلان اللواء تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تفاصيل هجوم الفصائل اليمنية على هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أنه تم تدمير 127 مخزنا للفصائل بمناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق، مشيرا إلى أن الفصائل اليمنية حاولت استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ بالسعودية.