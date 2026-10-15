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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تماسك الجبهة الداخلية ضرورة لمواجهة التحديات.. وانتصارات أكتوبر مصدر إلهام للأجيال

النائبة ولاء هرماس
النائبة ولاء هرماس
حسن رضوان

أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل وطنية مهمة بشأن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وصون مقدراتها، ومواصلة جهود البناء والتنمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشادت هرماس بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوعي الوطني، وتضافر جهود المصريين، ومواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولاء هرماس: الوعي الوطني أساس الحفاظ على استقرار الدولة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن مواجهة التحديات الراهنة تستلزم إدراكًا حقيقيًا لطبيعة المتغيرات المحيطة بالدولة المصرية، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وعدم الانسياق وراء محاولات إثارة الفرقة أو بث الانقسام بين المواطنين.

وأكدت أن الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها مسؤولية مشتركة، تتطلب تغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز الثقة في قدرة المجتمع على تجاوز الأزمات من خلال التعاون والعمل المسؤول.

المشروعات القومية والبنية التحتية.. استثمار في مستقبل مصر

وأشادت هرماس بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة، معتبرة أن استكمال مسيرة التنمية يتطلب مواصلة العمل والتكاتف المجتمعي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة لا يعتمد على المشروعات وحدها، بل يرتبط أيضًا برفع معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة الأداء، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

عضو مجلس الشيوخ: العمل والإنتاج ضرورة لعبور التحديات

وشددت النائبة ولاء هرماس على أن رسائل الرئيس تمثل دعوة إلى تعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية، باعتبارها عناصر أساسية لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة جهود التنمية.

وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل الانتماء الوطني إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاجتهاد في مواقع العمل، وتعزيز الإنتاج، وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية.

انتصارات أكتوبر.. إرادة وطنية تتجدد مع تحديات الحاضر

وأكدت هرماس أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مصدر إلهام للمصريين، بما تحمله من دروس في التضحية والإرادة والتكاتف من أجل الوطن، مشيرة إلى أن استحضار هذه الملحمة التاريخية يمثل حافزًا لمواصلة العمل والحفاظ على مكتسبات الدولة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ومواصلة مسيرة البناء يتطلبان وعيًا وطنيًا راسخًا، وتماسكًا مجتمعيًا، وإصرارًا على العمل والإنتاج، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات ويفتح آفاقًا أوسع أمام الأجيال القادمة.

ولاء هرماس ذكرى أكتوبر الرئيس مجلس الشيوخ الجبهة الداخلية

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