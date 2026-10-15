الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على 16 فردا و10 كيانات مرتبطة بإيران

فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة تتعلق بإيران، تستهدف 16 فرداً و10 كيانات، وذلك وفقاً لإشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس.

يأتي ذلك في ظل التهديدات الأمريكية باستنئاف الحرب ضد إيران في ظل الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، فيما هدد الحرس الثوري بإغراق السفن الأمريكية في مضيق هرمز.

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استخدام أقوى قنبلة أمريكية غير نووية ضد إيران في هجوم جديد ومدمر، وذلك في ظل تزايد الضغوط لإنهاء الحرب التي تحظى بمعارضة شعبية واسعة.

وبحسب تقارير أمريكية ، فقد وضعت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) خططاً لاستخدام قنبلة "أم القنابل" -التي تزن 21,600 رطل- ضد المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما سيشكل تصعيداً حاداً للصراع المستمر منذ ستة أشهر.