رئيس خارجية الشيوخ: القوة الناعمة بوابة التأثير الدولي.. والتجربة الكورية نموذج

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية الدور المتنامي للقوة الناعمة في تعزيز حضور الدول على الساحة الدولية، مؤكدًا أن الثقافة والفنون والموضة أصبحت أدوات مؤثرة في بناء العلاقات بين الشعوب وتوسيع نطاق التأثير خارج الحدود الجغرافية.

وقال محمد كمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن كوريا الجنوبية استطاعت توظيف عناصر قوتها الناعمة لتحقيق انتشار عالمي لافت، بعدما تجاوزت منتجاتها الثقافية حدود القارة الآسيوية ووصلت إلى قطاعات واسعة من المجتمعات الغربية.

وأشار إلى أن الانتشار الدولي للموسيقى الكورية والأعمال الفنية، إلى جانب الأزياء ومستحضرات التجميل، يعكس قدرة الثقافة على الوصول إلى الجمهور العالمي والتأثير في اهتماماته وأنماط حياته.

التأثير الثقافي

وتابع أن حرص الدول صاحبة التأثير الثقافي على تعزيز التواصل مع المجتمعات الأخرى يعبر عن إدراك متزايد لأهمية القوة الناعمة في العلاقات الدولية، التي لم تعد تقتصر على المصالح الاقتصادية والتفاعلات العسكرية والمادية، بل باتت تشمل أيضًا التأثير الثقافي وتبادل الخبرات والانفتاح على الشعوب.