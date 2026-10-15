قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم الرجل إذا تقدم به العمر ولم يتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
الوجه المظلم للتكنولوجيا.. ابتكارات غيرت العالم وأخرى خلفت مخاطر مميتة
الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية
هيثم حسن يصنع في خسارة سيلتيك برباعية أمام بنفيكا بالدوري الأوروبي
حسيت بالإحباط.. إلهام شاهين: الرقابة رفضت لي فيلمين من غير أسباب
الجامعة العربية تلوح بإجراءات ضد الدول الناقلة لسفاراتها إلى القدس
ارتفعت 39.6%.. مصر تصدر فواكه طازجة بـ 103.6 مليون دولار في يوليو 2026
يسرا: مهرجان الجونة بيلمّنا لأننا مش بنشوف بعض كتير في مصر
فتاوى وأحكام| هل رش الملح في المنزل يمنع الحسد والسحر؟.. زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. وهل يأثم الرجل إذا تقدم به العمر ولم يتزوج؟
حذّر من إعادتها.. روبيو يطالب عون بمحاسبة المسؤولين عن متفجرات حزب الله
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

14 يومًا للتراجع عن التعاقد.. تعرف على حقوقك في قانون حماية المستهلك

حماية المستهلك
حماية المستهلك
حسن رضوان

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات البيع بالتقسيط والتعاقدات بنظام اقتسام الوقت «التايم شير»، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان وضوح الالتزامات المالية والتعاقدية بين المورد والمستهلك، بما يحمي حقوق الطرفين ويحد من النزاعات الناشئة عن عدم وضوح شروط التعاقد.

وتضمنت المواد 30 و31 و32 من القانون أحكامًا تتعلق بالبيانات الواجب توضيحها في عقود البيع بالتقسيط، وحق المستهلك في سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها، فضلًا عن إمكانية الرجوع في بعض التعاقدات خلال مدة محددة، وفقًا للضوابط القانونية.

فاتورة التقسيط.. بيانات إلزامية لحماية المستهلك

ألزمت المادة 30 من قانون حماية المستهلك المورد، عند البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي توضح التكلفة الحقيقية للشراء وشروط السداد.

وتشمل هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وسعر المنتج نقدًا، والعائد السنوي وإجمالي العائد المستحق طوال فترة التقسيط، إلى جانب قيمة المقدم إن وجد، ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، فضلًا عن تحديد حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المستهلك من معرفة إجمالي ما سيتحمله من أعباء مالية قبل إتمام التعاقد، ومقارنة العروض المختلفة على أساس واضح.

السداد المبكر للأقساط.. ماذا يقول القانون؟

ومنحت المادة 31 المستهلك الحق في سداد جميع الأقساط قبل مواعيد استحقاقها، مع خصم مقدار العائد المستحق عن المدة المتبقية من قيمة المبلغ المطلوب سداده، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ويتيح هذا الحكم للمستهلك إمكانية إنهاء التزاماته المالية قبل انتهاء مدة التقسيط، مع مراعاة ما ورد في الاتفاق المبرم بينه وبين المورد بشأن السداد المبكر.

التايم شير.. 14 يومًا للرجوع عن التعاقد

ونظمت المادة 32 من القانون التعاقدات بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية، حيث أقرت للمستهلك الحق في الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات، وذلك مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

ويستهدف هذا الحكم منح المستهلك فرصة لمراجعة قراره التعاقدي خلال المهلة المحددة، بما يعزز الحماية القانونية في هذا النوع من المعاملات.

الوعي بالحقوق القانونية يحمي المستهلك

وتبرز هذه المواد أهمية اطلاع المستهلك على تفاصيل العقود قبل التوقيع، والتأكد من وضوح الأسعار وشروط السداد والالتزامات المتبادلة، والاحتفاظ بالمستندات والفواتير التي تثبت حقوقه.

كما تؤكد أهمية التزام الموردين بالضوابط القانونية المنظمة للبيع والتعاقد، بما يدعم الشفافية في المعاملات ويعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات.

حماية المستهلك فاتورة التقسيط السداد المبكر للأقساط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

الجفاف

كارثة تضرب إثيوبيا .. نفوق أكثر من 10 آلاف رأس من الماشية بسبب الجفاف

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من طالبات الإعلام

لمواجهة التطرف.. مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من طالبات الإعلام لترسيخ الوعي الفكري والرقمي

بإجمالي 350 متقدمًا.. الجامع الأزهر يختتم المرحلة الأولى من اختبارات إمامة القبلة لانتقاء أفضل الكفاءات القرآنية

بإجمالي 350 متقدمًا.. الجامع الأزهر يختتم المرحلة الأولى من اختبارات إمامة القبلة لانتقاء أفضل الكفاءات القرآنية

الطلاق

زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد