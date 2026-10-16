خرج من الصلاة ليكتشف الكارثة.. حكاية حقيبة مسروقة داخل مسجد بالمنيا

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة حقيبة طالب من داخل أحد المساجد بمحافظة المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس سرقة مسجد بالمنيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثان المنيا بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار، أفاد فيه بأنه عقب انتهائه من أداء الصلاة بأحد المساجد، فوجئ بسرقة حقيبته التي تحتوي على متعلقاته الشخصية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بالتخلص من الحقيبة والأوراق الخاصة بالمجني عليه بإلقائها في مجرى مائي، عقب الاستيلاء على مبلغ مالي منها، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.