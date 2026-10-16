تسليم 127 رأسا من الأغنام والماعز العشار والتسمين إلى 60 أسرة بقرية بني مُر بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والإنتاجي، التي تستهدف توفير مصادر دخل مستدامة وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على الاعتماد على الذات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، نفذت بالتعاون مع جمعية "عطاء بلا حدود" مبادرة لتسليم 127 رأسًا من الأغنام والماعز العشار والمخصصة للتسمين إلى 60 أسرة مستحقة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، بهدف دعم الأنشطة الإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية، وتحويل المساعدات إلى مشروعات صغيرة تتيح للأسر المستفيدة فرصًا حقيقية لزيادة الدخل وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الريفية، من خلال الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى دعم مشروعات إنتاجية قابلة للاستمرار والنمو، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تسليم رؤوس الماشية، بل يمتد إلى تأسيس أنشطة اقتصادية تسهم في توفير دخل مستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز ثقافة الإنتاج والاعتماد على الذات.

وأضاف المحافظ أن مديرية الطب البيطري تقدم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين، من خلال توفير الخدمات البيطرية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، بما يساعد على الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، وضمان استمرارية المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وأكد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع الإنتاج الحيواني وتمكين الأسر الريفية، لما له من دور في تنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الأمن الغذائي، مشيدًا بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم الدعم الفني اللازم للأسر المستفيدة، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويسهم في بناء مجتمع ريفي أكثر إنتاجًا واستقرارًا، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.