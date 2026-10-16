محلل: أمن مصر والسعودية ودول الخليج يرتبط بمواجهة التحديات الإقليمية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأمن القومي المصري والعربي ترتبط بالتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس ارتباط أمن مصر والسعودية ودول الخليج يعكس أهمية التنسيق العربي في مواجهة المخاطر الإقليمية والحفاظ على استقرار الدول ومؤسساتها.

وأضاف الدوي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن مصر ترفض الاعتداءات على دول الخليج، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يمثل مسؤولية مشتركة في ظل أهمية مضيقي هرمز وباب المندب وتأثيرهما على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتموين، كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان استمرار حركة الملاحة الدولية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن التغيرات الإقليمية تشهد استخدام جماعات وتنظيمات مسلحة من غير الدول، وأن هذه الجماعات تمثل تهديدًا لمؤسسات الدول واستقرارها، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم تقسيمها أو التدخل في شؤونها ومنع تمويل الميليشيات المسلحة مع دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.

وأشار «الدوي» إلى أن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب تماسك الجبهة الداخلية والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لافتًا إلى أن التجربة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية ارتبطت بالتعاون بين القيادة السياسية والرأي العام، بالإضافة إلى أن الحفاظ على السلام يتطلب امتلاك القدرة على حماية الدولة وشعبها ومؤسساتها.