مصطفى بكري: أمن مصر والسعودية مترابط.. والتنسيق بين القاهرة والرياض ضرورة لاستقرار المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر على المصالح الاقتصادية المشتركة، بل ترتبط بتوازنات المنطقة وأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أي تهديد لهذه العلاقة أو لأمن المملكة العربية السعودية قد تكون له تداعيات على حركة التجارة العالمية والملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر دولة محورية في المنطقة، وأن أمنها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن دول الخليج العربي، لا سيما في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وقناة السويس باعتبارهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وتابع أن تصريحات وزير الخارجية المصري بشأن إمكانية انضمام مصر إلى تحالف مكة تعكس أهمية التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

الحفاظ على أمن المنطقة

وأشار إلى أن مصر لن تسمح بتهديد أمن المملكة العربية السعودية أو المساس بحدودها، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.