نفق مظلم.. رسالة تحذير من هشام يكن لـ الزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي

تمنى هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، التوفيق للفريق الأبيض في مواجهته المرتقبة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا صعوبة المباراة، خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي في ديربي الكرة المصرية.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بالتوفيق للزمالك اليوم، مباراة صعبة خصوصًا بعد ديربي الأهلي، أتمنى تحقيق نتيجة جيدة ونبعد عن النفق المظلم».

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء الجمعة، على ملعب أماهورو، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى رواندا، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

وأعلنت قناة «إم بي سي مصر 2» نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة واستوديو تحليلي، لمتابعة أحداث اللقاء وتحليل أداء الفريقين.

ويسعى الزمالك إلى تجاوز آثار ديربي الأهلي، والعودة بنتيجة إيجابية من رواندا، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، وتساعده على مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا.