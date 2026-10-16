صدام والعسري.. شيطانان استدرجا بلال بـ قطع الحلوى للإعتداء عليه في شقة بالدقي

سطر القدر مأساة في حياة الصغير بلال بعد أن أوقعه في طريقه شياطين في هيئة بشر، صدام والعسري اللذين تجردا من كل معاني الإنسانية وامتثلا لنوازع الشيطان متفقين على قيام أحدهما بخطف الصغير واستدراجه لشقة سكنية ثم الاعتداء عليه في شقة سكنية بمنطقة الدقي في الجيزة.

تفاصيل التعدي على صغير الدقي

المتهم الأول صدام ح قام بخطف الصغير بلال من أحد الشوارع في منطقة الدقي، فقام بإيهامه بإعطائه نقود لشراء قطع الحلوى واصطحابه لمنزل المتهم الثاني العسيري لإحضار النقود، وبعدها يقوم المتهم التاني بخدش براءته، وما أن دخلا منزل المتهم الثاني حتى قام باستدراج المجني عليه لإحدى الغرف ونفذ جريمته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث الدقي بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين اتفقا على خطف صغير متواجد بالشارع بدائرة القسم بقيام أحد المتهمين بإيهامه بإعطائه مبلغ مالي لشراء حلوى واصطحابه لمسرح الجريمة بدافع إحضار المبلغ، ثم قيام المتهم الثاني بالتعدي عليه وخدش براءته.

وكشفت تحقيقات النيابة واعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة، ما حدث بالتفاصيل وثبت في تقرير الطب الشرعي وجود أثار جروح على الصغير المجني عليه، والإصابات جائزة الحدوث وفق التصوير المنوه عنه بمذكرة النيابة العامة، وايضا في تاريخ معاصر لحدوث الواقعة.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة قررت محكمة جنايات الجيزة، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهمين، عما أسند إليهم من اتهامات خطف واستغلال لحداثة سن صغير والتعدي عليه وخدش براءته.