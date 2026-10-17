آيات أباظة : أخفيت مرضي بالسرطان عامًا كاملًا ولم أستوعب الحقيقة

كشفت الإعلامية آيات أباظة، مذيعة قناة نايل دراما، تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، التي انتهت بتعافيها، موضحة أنها اكتشفت إصابتها بالمرض بالصدفة، وعاشت فترة صعبة لم تتمكن خلالها من استيعاب حقيقة ما تمر به، حتى إنها أخفت خبر إصابتها لمدة عام كامل.

صعوبة المرحلة التي مرت بها

وقالت آيات أباظة، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنها لم تكن قادرة على الحديث عن تجربتها أو الكتابة عنها، بسبب صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أن حجم ما تعرضت له جعلها غير قادرة على التعبير عن مشاعرها أو التعامل مع تفاصيل مرضها بشكل طبيعي.

وأضافت أنها فوجئت، عقب خروجها من المستشفى، بقراءة خبر عن مغادرتها عبر هاتفها المحمول، لكنها لم تكن تملك القدرة على الإمساك بالهاتف والكتابة عن حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تركت الأمر لله، في ظل عدم قدرتها على استيعاب ما حدث معها.

تفاصيل اكتشاف المرض

وروت الإعلامية تفاصيل اكتشاف المرض، موضحة أن بعض التحاليل كشفت عن وجود جرثومة بالمعدة، قبل أن تتوجه لإجراء مسح ذري، وهناك فوجئت بسؤال الطبيب لها عما إذا كانت قد بدأت العلاج الكيماوي، وهو ما أثار استغرابها في ذلك الوقت، لأنها لم تكن تدرك حقيقة وضعها الصحي.

وأشارت آيات أباظة إلى أن زوجها، السيناريست عمرو محمود ياسين، كان يعرف بإصابتها قبل أن تستوعب هي الأمر، موضحة أنه أخبرها في البداية بأنها تعاني من لحمية، بينما لم تكن والدتها تصدق إصابتها بالمرض.

متابعة نتائج الأشعة ومعرفة تفاصيل حالتها

وأكدت أن زوجها تولى متابعة نتائج الأشعة ومعرفة تفاصيل حالتها، في وقت كانت تحاول فيه استيعاب حقيقة ما تمر به، لافتة إلى أن تلك الفترة كانت أشبه بكابوس صعب، تتمنى ألا يمر به أي إنسان.