تكريم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كرم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، 36 من أصحاب المشروعات الفائزة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال مؤتمر نظمته محافظة الدقهلية لإعلان النتائج وتكريم الفائزين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، ونواب المحافظين، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، وسكرتيري العموم ومساعديهم بمحافظتي الشرقية ودمياط، محمد حمص مدير الإدارة العامة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المجتمع المدني، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية.

وخلال المؤتمر، أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لمحافظي الشرقية ودمياط، ولجميع أصحاب المشروعات الفائزة، مشيدًا بجهودهم في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد مرزوق أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى الآليات المهمة لترجمة أهداف رؤية مصر 2030 إلى مشروعات واقعية، وتجسد توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وصون البيئة.

وأوضح المحافظ أن الدورة الرابعة شهدت تقدم 227 مشروعًا من محافظة الدقهلية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، وبعد فحص المشروعات المقدمة، استوفى 26 مشروعًا الاشتراطات المطلوبة وخضع لأعمال التقييم. وأسفرت هذه الأعمال عن استبعاد 11 مشروعًا لعدم استيفائها متطلبات المكونين الأخضر والذكي، فيما استكملت 15 مشروعًا مراحل التقييم، وانتهت النتائج النهائية إلى فوز 9 مشروعات، يجري تكريم أصحابها اليوم تقديرًا لجهودهم وأفكارهم المبتكرة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه النتائج تعكس ما تزخر به محافظة الدقهلية من عقول مبدعة وطاقات واعدة وأفكار جادة تستحق الدعم والرعاية، وتؤكد أهمية مواصلة تشجيع المبادرات المبتكرة ومساندة أصحابها لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق عوائد اقتصادية وبيئية ومجتمعية ملموسة، وتسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير للجنة التقييم بالمحافظة، التي ضمت نائب المحافظ، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين عن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشاد المحافظ الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة في فحص المشروعات وتقييمها وفقًا للمعايير المحددة، بما يضمن اختيار المشروعات الأكثر توافقًا مع أهداف المبادرة وتأهيلها للمنافسة على المستوى الوطني، موجهًا لهم الشكر على ما قدموه من عمل مخلص وجهد مثمر.

كما وجه الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إشرافها على المبادرة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المشروعات الخضراء الذكية لا تقتصر على كونها أفكارًا أو مبادرات فردية، بل تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، وفرصة لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وترشيد استخدام الموارد، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف،" مرزوق" أن المحافظة تحرص على دعم الأفكار الجادة والمشروعات الواعدة، وتشجيع الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال على توظيف قدراتهم وإمكاناتهم في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحافظات، والاستفادة من التجارب الناجحة والعمل على تعميمها، بما يحقق أكبر عائد اقتصادي وبيئي واجتماعي.

وفي ختام كلمته، دعا المحافظ أصحاب المشروعات الفائزة إلى مواصلة العمل والتطوير، واستثمار هذه الفرصة للانطلاق نحو آفاق أوسع، وتعزيز فرص نجاح مشروعاتهم وقدرتها على المنافسة وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. كما دعا أصحاب المشروعات التي لم يحالفها التوفيق في هذه الدورة إلى مواصلة تطوير أفكارهم وآليات تنفيذ مشروعاتهم، والاستفادة من تجربة المشاركة لتعزيز فرصهم في المنافسة خلال الدورات المقبلة.

وثمّن محافظ الدقهلية جهود رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في دعم المبادرات التنموية، داعيا إياهم إلى تبني المشروعات الفائزة والمساهمة في تعظيم الاستفادة منها، بما يخدم أبناء المحافظة ويعزز دور المشروعات الخضراء الذكية في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال المؤتمر، جرى استعراض المشروعات الفائزة بالمحافظات الثلاث، حيث فازت 9 مشروعات بمحافظة الدقهلية، و10 مشروعات بمحافظة الشرقية، و17 مشروعًا بمحافظة دمياط.

ومن جانبه، أعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن شكره وتقديره للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استضافة المؤتمر وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى استمرار المشاركة والتعاون في الفعاليات المقبلة.

كما أعرب الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في المؤتمر على أرض محافظة الدقهلية العريقة، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع المشاركين وأصحاب المشروعات الفائزة.