حبس متهم بانتحال صفة مسؤول ناد والاستيلاء على أموال الأعضاء في بنها

قررت جهات التحقيق المختصة في القليوبية، حبس شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أعضاء أحد الأندية الرياضية، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل تجديد العضويات وحجز الشاليهات التابعة للنادي.



وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وهمي، وانتحل صفة مسؤول الاشتراكات والحجوزات بأحد الأندية الرياضية، مستهدفًا الأعضاء الراغبين في تجديد عضوياتهم أو حجز الشاليهات.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتابع منشورات الأعضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتواصل معهم هاتفيًا، طالبًا تحويل مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات تجديد العضوية أو حجز الشاليهات، قبل أن يغلق هاتفه عقب تحويل الأموال إلى محفظته الإلكترونية، هربًا من ملاحقتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما عُثر على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من الاستدلال على عدد من ضحاياه، الذين اتهموه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة