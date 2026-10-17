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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«ذراعي خط أحمر».. مبادرة تقودها مها نور للتوعية بمضاعفات سرطان الثدي

ذراعي خط أحمر
ذراعي خط أحمر
محمد البدوي

كشفت الدكتورة مها نور، مؤسسة مبادرة «ذراعي خط أحمر»، عن تفاصيل جهودها للتوعية بالمضاعفات التي قد تواجه بعض مريضات سرطان الثدي بعد إزالة الغدد الليمفاوية، مؤكدة أن نشر المعرفة بطرق الوقاية والتعامل الصحيح مع الذراع يمثل محورًا أساسيًا في دعم المصابات والمتعافيات.

إطلاق أنشطة تستهدف مساندة المحاربات

وأوضحت مها نور، خلال لقائها ببرنامج «نون القمة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تأتي ضمن سبع مبادرات تعمل عليها لدعم مرضى السرطان، انطلاقًا من تجربتها الشخصية مع المرض، التي انتهت بالتعافي قبل 17 عامًا، وتحولت إلى دافع لإطلاق أنشطة تستهدف مساندة المحاربات وتوعيتهن بالتحديات الصحية التي قد تواجههن بعد العلاج.

وأضافت أن إزالة الغدد الليمفاوية قد ترتبط لدى بعض الحالات بحدوث تورم في الذراع نتيجة الوذمة الليمفاوية، ما يستلزم الوعي بالمضاعفات المحتملة واتباع الإرشادات الطبية المناسبة لكل حالة، مع الاهتمام بحماية الذراع من الإصابات والتعامل مع أي أعراض جديدة وفقًا لتوجيهات الفريق الطبي.

وأشارت مؤسسة المبادرة إلى أنها صممت سوارًا حصل على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، بهدف المساعدة في التعريف بحالة مرتديه واحتياجاته، وتعزيز وعي المحيطين به بكيفية تقديم الدعم المناسب، بما يسهم في تحسين التعامل المجتمعي مع المتعافين.

وأكدت أن المبادرة تستهدف توصيل رسالة واضحة بشأن أهمية فهم الاحتياجات الصحية للمحاربات والمتعافيات، وعدم التعامل معهن بمعزل عن طبيعة التحديات التي قد يواجهنها، مشددة على أن التوعية تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة أكثر دعمًا وتفهمًا لظروفهن.

ولفتت إلى أن تجربتها مع سرطان الثدي دفعتها إلى توسيع نطاق جهودها المجتمعية، والعمل على تحويل الخبرات الشخصية إلى مبادرات عملية تقدم الدعم للمصابين، وتساعدهم على التعامل مع مراحل العلاج والتعافي بثقة أكبر.

التوعية والمساندة النفسية والمجتمعية

واختتمت بالتأكيد على أن دعم مرضى السرطان لا يقتصر على العلاج الطبي، بل يشمل أيضًا التوعية والمساندة النفسية والمجتمعية، بما يمنح المحاربات الأمل ويعزز قدرتهن على مواصلة حياتهن بعد التعافي.

ذراعي خط أحمر سرطان الثدي إزالة الغدد الليمفاوية الغدد الليمفاوية

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