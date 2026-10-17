قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار
عون لوفد فرنسي: اعتداءات إسرائيل تعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية
مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها
دار الإفتاء: شراء السلع من السوق السوداء يعتبر تعاونا مع المهربين
بكري: أتوقع تفويضًا محددًا من النواب للرئيس السيسي للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها
الرئيس اللبناني: وفد عسكري يشارك في اجتماع فلوريدا 20 أكتوبر.. وبيروت تطالب بتمديد مهمة اليونيفيل
تحركات أوروبية لإحداث تغيير.. ديفيد بيكهام مرشح محتمل لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا
مأساة في الهند.. مصرع 17 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال مهرجان ديني
حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي».. فيلم قصير يواجه حروب التضليل والشائعات
لميس الحديدي: الرئيس السيسي يستحق الشكر لأنه عايز دولة قوية مش مرتبطة بفرد
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول يمني: إيران تتحمل مسؤولية دعم الحوثيين.. وتحركات الجماعة تهدد الأمن القومي العربي

إيران
إيران
محمد البدوي

اتهم نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إيران بالوقوف وراء تأسيس جماعة الحوثيين وتقديم الدعم المستمر لها، معتبرًا أن تحركات الجماعة داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي تأتي في إطار السياسات الإيرانية الرامية إلى توسيع نفوذ طهران وتهديد استقرار المنطقة.

الدعم الإيراني للحوثيين

وأوضح غلاب، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على التسليح، وإنما يمتد إلى التمويل والإمدادات اللوجستية وعمليات تهريب المعدات والتقنيات العسكرية، مشيرًا إلى تقارير تتحدث عن نقل مكونات للصواريخ وإمدادات عسكرية إلى السواحل اليمنية.

وأضاف أن جماعة الحوثيين أصبحت، بحسب تقديره، جزءًا من منظومة النفوذ الإيراني في المنطقة، وتُستخدم في ممارسة الضغوط على اليمن ودول الخليج، بما ينعكس على الأمن القومي العربي ويزيد من مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي.

إطالة أمد الصراع اليمني

وأشار وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن استمرار تدفق الأسلحة والإمدادات إلى الجماعة، سواء عبر إيران أو من خلال السوق السوداء ومصادر أخرى، يسهم في إطالة أمد الصراع اليمني وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية تنهي الأزمة.

طبيعة الدعم الذي تتلقاه الجماعة

وأكد غلاب أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إدراكًا لطبيعة الدعم الذي تتلقاه الجماعة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية أمن اليمن ودول المنطقة، والحد من التدخلات الخارجية التي تسهم في تأجيج الصراعات وتهديد استقرار الدول العربية.

الدعم الإيراني للحوثيين إيران الدعم الإيراني وزارة الإعلام اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

اسامة نبيه

أول ما ربنا يكرمك تفتري.. أسامة نبيه يهاجم ناصر منسي ويطالب بإيقافه

ترشيحاتنا

محافظة البحيرة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقـ..تل شاب في المحمودية لـ10 نوفمبر المقبل

مزرعة دواجن بالبحيرة

«زراعة البحيرة» تشن حملة مكثفة على مزارع الدواجن بكوم حمادة

وزارة الداخليه

مصرع شاب على يد شقيقه في قرية ميت الخولي عبد الله بدمياط

بالصور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بالأسود.. ريهام حجاج تبرز رشاقتها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد