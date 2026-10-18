موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على اللقب.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتلقى خسارتين، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين وخسارتين.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل تقارب موقعيهما بجدول الترتيب، ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تُنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشرة عبر قناة «بي إن سبورتس 1» (beIN SPORTS 1)، وفقًا لما أعلنته شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف ريال مدريد وإشبيلية في جدول الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة برصيد 18 نقطة في المركز الرابع، ويأمل في استغلال المواجهة لتحقيق انتصار جديد يقلص به الفارق مع فرق المقدمة، خاصة بعد تحقيقه 6 انتصارات في أول 8 مباريات بالمسابقة.

في المقابل، يسعى إشبيلية، صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، مستفيدًا من تقارب النقاط بين الفريقين في بداية الموسم.