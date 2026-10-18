البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم مؤتمر المجالس العليا والمحلية لضباط اللجيو ماريا

اختتم، أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المجالس العليا، والمحلية لضباط اللجيو ماريا بمصر، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

أقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الخامس عشر، وحتى السابع عشر من أكتوبر الجاري، بتنظيم من الكلية الإكليريكية، بالمعادي، ممثلة في الأب روماني فوزي، عميد الكلية، وآباء مجلس الكلية، بمشاركة الأب هدية تامر، الوكيل الرعوي للإيبارشيّة البطريركية بالقاهرة، ومرشد المجلس الإقليمي للجيو ماريا "مريم ملكة العالم".

شهد اليوم الأول استقبال المشاركين، وجولة تعريفية داخل الإكليريكية، قدّم خلالها الأب روماني نبذة تعريفية عن تاريخ الكلية الإكليريكية، وما تحتضنه من تراث معماري، ومكتبي.

كذلك، ألقى الأب أنطونيوس ذكّا المحاضرة الأولى للمؤتمر، في إطار البرنامج التكويني الهادف إلى دعم رسالة اللجيو ماريا، وخدمتها الكنسية.

تضمّن البرنامج الأنشطة الروحية، والليتورجية، شملت المشاركة في القداس الإلهي، والصلوات الطقسية اليومية داخل كنائس الإكليريكية، إلى جانب الصلوات التقوية، والسجود أمام القربان المقدس، بما أتاح للمشاركين فرصة تعميق حياتهم الروحية، وتجديد التزامهم بالخدمة.

احتوى المؤتمر أيضًا على لقاء بعنوان "السير معًا"، قدمته الأخت مارجريت، إلى جانب جلسات أخوية، وأوقات للتجول الحر، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

واختتمت فعاليات المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الإيمان، ودور اللجيو ماريا في الحياة الكنسية، داعيًا المشاركين إلى مواصلة خدمتهم بروح المحبة والالتزام.

وفي نهاية اللقاء، التقى صاحب الغبطة المشاركين في المؤتمر، مشجعًا إياهم على مواصلة مسيرتهم الروحية، والخدمية، والاقتداء بالقديسة مريم العذراء في طريق القداسة، والعطاء.