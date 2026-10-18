مقارنة بين سكودا اوكتافيا A8 و مازدا 3 موديل 2027.. صور

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سكودا اوكتافيا A8 و مازدا 3 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مازدا 3 موديل 2027

مازدا 3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 609 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 619 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

تمتلك سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

تستمد سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .