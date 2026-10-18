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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفى 6 أكتوبر بالدقي تنجح في استئصال ورم نادر بالقناة العصبية

الهيئة العامة للتأمين الصحي
الهيئة العامة للتأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

في إنجاز طبي يعكس كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، نجح الفريق الطبي بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، في إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم بالقناة العصبية على مستوى الفقرات الظهرية، في تدخل جراحي متقدم يستهدف إزالة الورم وتخفيف تأثيره على الوظائف العصبية.

تفاصيل الحالة:
حضرت المريضة، البالغة من العمر 56 عامًا، إلى المستشفى وهي تعاني من ضعف بالأطراف العلوية والسفلية، مصحوبًا بعدم القدرة على التحكم في البول والبراز، ما استدعى التدخل الجراحي الدقيق للتعامل مع الحالة.


التدخل الجراحي:


أُجريت الجراحة باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وتم خلالها الاستئصال الكلي للورم بالقناة العصبية للفقرات الظهرية، في إجراء يُعد من التدخلات الدقيقة التي تتطلب مهارة جراحية متخصصة ودقة عالية للحفاظ على الأنسجة العصبية المحيطة.
الفريق الطبي:
- د. هشام منتصر – استشاري جراحة المخ والأعصاب.
- د. أحمد عصام – استشاري جراحة المخ والأعصاب.
ويأتي هذا النجاح في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على دعم الخدمات الطبية التخصصية، وتعزيز قدرات المستشفيات التابعة لها على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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