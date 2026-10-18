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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع

ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية ،  في منشوراً لها حمل رقم «94 » لعام 2026 ، من تشغيلة  لأشهر الأدوية المستخدمة لعلاج سرطان  الثدي . 

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن التشغيلة التي تم التحذير منها لدواء يحمل إسم « Ibrance® (palbociclib)125 mg  »  تشغيلة تحمل رقم « capsules » . 

 سبب التحذير 

 وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي أن سبب التحذير ، بعد رصد  تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بنا ًء على ما ورد الينا منشركة PFIZER صاحبة المستحضر بأن العبوات بالبيانات الموضحة لا تخصها و لم يتم تصنيعها بمعرفتها و عليه فهي مجهولة المصدر و يمكن تمييز العبوات مجهولة . 

منشور الهيئة 

وشددت هيئة الدواء المصرية ، ضبط تحريز العبوات الغير مطابقة  ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلي هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع  الالكتروني الخاص بالهيئة للمواصفات من المستحضر المغشوش .

وأكدت الهيئة ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيالات الواردة في المنشور فقط ولا  ينطبق على تداول المستحضر ككل . 


 


دواعي الاستعمال

• علاج سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات (HR+) والسلبي لمستقبلات عامل نمو البشرة البشري 2 (HER2-) المتقدم محلياً أو النقيلي (المنتشر).
• يُعطى للرجال والنساء (بعد سن اليأس أو مع ناهضات LHRH للنساء قبل سن اليأس).
• يُستخدم عادة بالاشتراك مع مثبطات الأروماتاز (مثل ليتروزول) أو مع دواء فولفيسترانت.

هيئة الدواء المصرية سرطان الثدي علاج سرطان الثدي سحب الأدوية الأدوية المغشوشة

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