أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل رقم «94 » لعام 2026 ، من تشغيلة لأشهر الأدوية المستخدمة لعلاج سرطان الثدي .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن التشغيلة التي تم التحذير منها لدواء يحمل إسم « Ibrance® (palbociclib)125 mg » تشغيلة تحمل رقم « capsules » .

سبب التحذير

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي أن سبب التحذير ، بعد رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بنا ًء على ما ورد الينا منشركة PFIZER صاحبة المستحضر بأن العبوات بالبيانات الموضحة لا تخصها و لم يتم تصنيعها بمعرفتها و عليه فهي مجهولة المصدر و يمكن تمييز العبوات مجهولة .

منشور الهيئة

وشددت هيئة الدواء المصرية ، ضبط تحريز العبوات الغير مطابقة ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلي هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة للمواصفات من المستحضر المغشوش .

وأكدت الهيئة ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيالات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر ككل .







دواعي الاستعمال

• علاج سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات (HR+) والسلبي لمستقبلات عامل نمو البشرة البشري 2 (HER2-) المتقدم محلياً أو النقيلي (المنتشر).

• يُعطى للرجال والنساء (بعد سن اليأس أو مع ناهضات LHRH للنساء قبل سن اليأس).

• يُستخدم عادة بالاشتراك مع مثبطات الأروماتاز (مثل ليتروزول) أو مع دواء فولفيسترانت.