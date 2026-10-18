أبرزها الموز والبطاطس.. أطعمة غنية بالبوتاسيوم تدعم صحة القلب والعضلات

البوتاسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية، إذ يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم، ودعم عمل العضلات والأعصاب، والحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم. ولذلك، فإن الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمثل جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي والمتوازن.

وتوجد مصادر متعددة للبوتاسيوم في الأطعمة اليومية، بداية من الموز والبطاطس، وصولًا إلى البقوليات والخضراوات الورقية ومنتجات الألبان، ما يتيح الحصول على هذا المعدن من خلال تنويع الوجبات بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من الطعام.

ما فوائد البوتاسيوم لصحة الجسم؟

يؤدي البوتاسيوم مجموعة من الوظائف المهمة، التي تجعله عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم، ومن أبرز فوائده:

1. المساعدة في تنظيم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من جزء من الصوديوم عن طريق البول، كما يساهم في إرخاء جدران الأوعية الدموية، وهو ما قد يساعد على خفض ضغط الدم أو الحفاظ على مستوياته الصحية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن يقلل الإفراط في الملح.

2. دعم صحة القلب

يساهم البوتاسيوم في تنظيم الإشارات الكهربائية اللازمة لانتظام ضربات القلب، ولذلك فإن الحفاظ على مستوياته الطبيعية مهم لعمل القلب بصورة سليمة.

3. الحفاظ على وظائف العضلات

يحتاج الجسم إلى البوتاسيوم للمساعدة في انقباض العضلات وعملها بصورة طبيعية، كما يشارك في نقل الإشارات العصبية التي تتحكم في حركة الجسم.

4. تنظيم توازن السوائل

يساعد البوتاسيوم، بالتعاون مع معادن أخرى مثل الصوديوم، على تنظيم توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها، وهو أمر ضروري للقيام بالوظائف الحيوية المختلفة.

5. دعم وظائف الأعصاب

يساهم البوتاسيوم في نقل الإشارات الكهربائية بين الخلايا العصبية، ما يساعد الأعصاب على أداء وظائفها بصورة طبيعية.

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يمكن الحصول على البوتاسيوم من مجموعة متنوعة من الأطعمة المتاحة في الأسواق المصرية، ومن أبرزها:

1. الموز

يُعد الموز من أشهر مصادر البوتاسيوم، كما يوفر الألياف والكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناوله ضمن وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

2. البطاطس والبطاطا

تحتوي البطاطس والبطاطا على كميات جيدة من البوتاسيوم، ويمكن إدراجهما ضمن النظام الغذائي من خلال السلق أو الخَبز بدلًا من الإفراط في القلي وإضافة الملح.

3. الفاصوليا والعدس

تُعد البقوليات من المصادر الغذائية المهمة للبوتاسيوم، كما تحتوي على البروتين النباتي والألياف، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لتنويع النظام الغذائي ودعم صحة الجهاز الهضمي.

4. الخضراوات الورقية

تحتوي بعض الخضراوات الورقية، مثل السبانخ، على البوتاسيوم إلى جانب عدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، ويمكن تناولها مطهية أو إضافتها إلى وجبات متنوعة.

5. الطماطم

تحتوي الطماطم على البوتاسيوم، فضلًا عن فيتامين سي ومركبات نباتية مفيدة، ويمكن الاستفادة منها في السلطات والوجبات المطهية، مع الانتباه إلى كمية الملح المضافة عند استخدام صلصات الطماطم الجاهزة.

6. الزبادي والحليب

توفر منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي، البوتاسيوم، كما تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين، ويمكن إدراجها ضمن الوجبات اليومية وفقًا للاحتياجات الغذائية لكل شخص.

7. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم والألياف والدهون غير المشبعة، ويمكن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الكمية المناسبة من السعرات الحرارية.

8. الفواكه المجففة

يمكن أن توفر الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف والزبيب، كميات جيدة من البوتاسيوم، لكنها أكثر تركيزًا في السكريات والسعرات الحرارية مقارنة بوزنها من الفاكهة الطازجة، لذلك يُفضل تناولها بكميات معتدلة.

ما الكمية التي يحتاج إليها الجسم من البوتاسيوم يوميًا؟

تختلف الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم وفقًا للعمر والجنس والحالة الصحية، ولا توجد كمية واحدة تناسب جميع الأشخاص.

وتحدد الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب مستوى المدخول الكافي للبالغين بنحو 3400 ملليجرام يوميًا للرجال و2600 ملليجرام يوميًا للنساء، مع اختلاف الاحتياجات في الحمل والرضاعة والمراحل العمرية الأخرى.

ومن الأفضل الحصول على البوتاسيوم من مصادره الغذائية المتنوعة، بدلًا من تناول المكملات دون استشارة طبية.

هل نقص البوتاسيوم يسبب التعب وتشنجات العضلات؟

قد يؤدي انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم إلى أعراض تشمل ضعف العضلات والتعب وتشنجات العضلات والإمساك، وقد يسبب اضطراب ضربات القلب في الحالات الشديدة.

لكن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود نقص في البوتاسيوم، إذ يمكن أن ترتبط بأسباب صحية أخرى، ولذلك يتطلب تشخيص النقص تقييمًا طبيًا، وقد يحتاج الأمر إلى تحليل للدم.

كما أن نقص البوتاسيوم لا يُعالج دائمًا بمجرد زيادة تناول الأطعمة الغنية به، إذ يعتمد العلاج على السبب ودرجة النقص والحالة الصحية للمريض.

من الأشخاص الذين يجب أن يحذروا من زيادة البوتاسيوم؟

على الرغم من أهمية البوتاسيوم، فإن زيادة مستوياته في الدم قد تكون خطيرة، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، لأن الكلى مسؤولة عن تنظيم مستواه والتخلص من الكميات الزائدة.

وقد يرتفع مستوى البوتاسيوم أيضًا لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل بعض أدوية ضغط الدم والقلب، أو مدرات البول التي تحتفظ بالبوتاسيوم.

لذلك، يحتاج مرضى الكلى وبعض مستخدمي هذه الأدوية إلى تحديد كمية البوتاسيوم المناسبة لهم بالتعاون مع الطبيب، وعدم استخدام مكملات البوتاسيوم أو بدائل الملح المحتوية عليه دون استشارة طبية.

كيف تحصل على البوتاسيوم ضمن نظام غذائي صحي؟

يمكن تنويع مصادر البوتاسيوم من خلال تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان، مع تقليل الإفراط في الملح والأطعمة شديدة المعالجة.

وفي النهاية، لا يعتمد الحفاظ على صحة القلب والعضلات على عنصر غذائي واحد، بل على اتباع نظام غذائي متوازن يناسب الحالة الصحية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، ومتابعة ضغط الدم والأمراض المزمنة عند الحاجة.

المصدر: IH Office of Dietary Supplements)،